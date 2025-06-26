خوان جارسيا بعد انضمامه لبرشلونة: المشروع جذاب وأتطلع لسنوات من البطولات

أعرب خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة الجديد، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني قادمًا من الغريم المحلي إسبانيول، مؤكدًا أن الانتقال للبارسا كان "الخطوة الصحيحة" في مسيرته الكروية، رغم التعقيدات التي صاحبتها بسبب حساسية الانتقال بين الناديين.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال جارسيا: "سبب انتقالي إلى برشلونة؟ ببساطة لأنه أحد أفضل المشاريع في عالم كرة القدم، شعرت أنني في بيتي منذ اللحظة الأولى، وكنت أرغب بشدة في أن أكون جزءًا من هذا المشروع".

وأضاف: "حتى نهاية الموسم الماضي كنت أركز بالكامل مع إسبانيول في معركة البقاء، وبعد انتهاء الموسم بدأت مرحلة من التفكير والمشاورات مع نفسي ومع عائلتي وزملائي، وكنت على قناعة تامة أن الانضمام إلى برشلونة هو القرار السليم".

واعترف جارسيا بأن مغادرته لإسبانيول لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أن الانتقال حمل معه "مشاعر متداخلة"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يشعر براحة تامة وسعادة بالغة، ويستعد بحماس لبدء تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

وتحدث جارسيا عن طموحاته مع برشلونة، قائلًا: "أفكر في اليوم الأول لي في التدريبات، عندما أرتدي الحذاء والقفازات للمرة الأولى مع الفريق، أحلم بأن تكون هذه السنوات القادمة مليئة بالألقاب والنجاحات، أنا شخص هادئ لكنه يطلب الكثير من نفسه، وأسعى دائمًا للتحسن".

وعن المنافسة المرتقبة مع الحراس الآخرين في الفريق، أوضح جارسيا: "وجود منافسة قوية أمر صحي للغاية، وهناك دائمًا علاقة خاصة بين حراس المرمى، وأنا هنا لأتعلم وأُطوّر من نفسي، وأشعر أنني قادر على التأقلم سريعًا مع أسلوب برشلونة".

وفي ختام تصريحاته، علّق جارسيا على احتمالية مواجهة فريقه السابق إسبانيول الموسم المقبل، قائلًا: "بالطبع ستكون مواجهة خاصة، ومليئة بالمشاعر، لكنها أيضًا مختلفة تمامًا، وأتطلع لخوضها".

ويُعد انضمام خوان جارسيا إضافة قوية لبرشلونة في مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين يمتلكون الحافز والقدرة على الانخراط في مشروع فني طموح يقوده المدرب هانزي فليك، بحثًا عن استعادة الأمجاد محليًا وقاريًا.