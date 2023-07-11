لحماية فلوسك.. رانيا يعقوب توجه نصيحة مهمة للراغبين في الاستثمار بالبورصة

وجهت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، نصيحة هامة للأفراد الراغبين في الاستثمار أو التداول في البورصة المصرية وليس لديهم أي خبرات، قائلة إن بعض المواطنين يرغبون في الاستثمار في البورصة المصرية بسبب ارتفاع أسعار العقارات وغيره من الطرق الاستثمارية المختلفة.

نصيحة هامة من رانيا يعقوب بشأن التداول في البورصة المصرية

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بعض الأفراد متخوف من التداول في البورصة المصرية بسبب عدم اكتسابه للخبرات فيها، ولم يحصل على الخبرات الكافية من أجل أن يتداول بنفسه في البورصة المصرية.

وتابعت أن المواطن الذي يرغب في التداول في البورصة أو الاستثمار في البورصة يلجأ للصناديق التي تتعامل في البورصة، إذ أن تلك الصناديق يديرها متخصصين قادرين على تقليل الخطورة التي يمكن أن يواجهها الفرد بنفسه دون أن يكون لديه أي خبرات، حيث يمكنه شراء وثائق داخل هذه الصناديق وهي تتعامل بموجب الخبرة التي تمتلكها داخل البورصة.

وأكدت أن الأفراد في الدول المتقدمة يفضلون الاستثمار عن طريق الصناديق، وعن طريق المتخصصين، لتفادي أي مخاطر قد تؤدي لانهيار استثماراتهم.