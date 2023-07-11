خبير أثري: العالم كله يشيد بالحضارة المصرية.. ولا بد من إعطاء التيسيرات للمستثمرين

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الأثار، أنه لا بد من إعطاء التيسيرات للمستثمرين، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تشيد بالحضارة المصرية، ولكن هناك معوقات يجب العمل على حلها.

وقال مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن تركيا أولت أهمية كبيرة للدراما، مؤكدا انه من خلال تلك الدراما ركزت على الأماكن السياحية الهامة.

إقامته بمصر

وتابع كبير الأثريين بوزارة الأثار، أن نابليون كان مدركا لعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أنه يمكن أن يتم إستغلال ذلك للقيام بعمل فيلم أو دراما، ولكن بشرط إقامته بمصر.