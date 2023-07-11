هدى الملاح: تقرير الأونكتاد يعكس نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي في مصر

قالت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، إن تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية، و الثانية عربيا لعام 2022، يعطي شهادة ثقة لاي مستثمر اجنبي للاستثمار في مصر، و أيضا ينعكس على نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية من خلال البنية التحتية والمشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و أضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تقرير الأونكتاد يشيد بالتنمية التي وصلت إليها مصر من خلال إقامة بعض المشروعات القومية على مستوى الاقتصاد الاخضر، و الطاقة الشمسية، و غيرها، على الرغم من بعض الصدامات الاقتصادية التي واجهت الدولة بسبب جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية.



و اشارت إلى أن تقرير الأونكتاد يؤكد على أن مصر بيئة محفزة للاستثمار و مدعومة ببنية تحتية غير مسبوقة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل اهمية اقتصادية كبيرة، فضلا عن قرب مصر من السوق الإفريقية، و جذبها لاستثمارات القارة.