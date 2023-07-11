روسيا: إنهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بشرط وحيد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن تتخلى الدول الغربية عن هوسها بالسيطرة وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا على أيدي الأوكران.

وتابع لافروف، في مقابلة مع صحيفة “كومباس” الإندونيسية: "المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر حتى يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته وهوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا من خلال أيدي عملائها في كييف”.

وأضاف: “حتى الآن لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير في هذا الموقف، ونرى كيف يواصل الأمريكيون وأتباعهم ضخ الأسلحة بشكل محموم إلى أوكرانيا ودفع زيلينسكي لمواصلة القتال”.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلي أن الغرب يتجاهل المبادرات الخاصة بالتسوية الأوكرانية القادمة من الدول النامية، بما في ذلك إندونيسيا.

وقال لافروف: "الغرب يتجاهل المبادرات القادمة من الدول النامية، بما في ذلك مقترحات رئيس إندونيسيا".