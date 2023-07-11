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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الحرب العالمية الثالثة تقترب

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن نية دول الناتو لزيادة المساعدة العسكرية لنظام كييف تؤدي إلي طريق مسدود، وتقرب الحرب العالمية الثالثة.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”، معلقا على قرارات قمة الناتو: “لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف.. كل شيء ممكن: صواريخ، ذخائر عنقودية، طائرات.. لم يستطع الغرب المجنون التفكير في أي شيء آخر.. في الواقع، إنه طريق مسدود.. الحرب العالمية الثالثة تقترب”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا يجر واشنطن إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب: "لا ينبغي لـ بايدن أن يجرنا أكثر إلى الحرب العالمية الثالثة بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وعليه أن يحاول إنهاء الحرب ووقف الموت والدمار المروعين اللذين تسببت فيهما إدارة غير كفؤة".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن الذخائر العنقودية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف ستقتل وتشوه الأوكرانيين أنفسهم لعقود قادمة.

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وأضاف أن “حجة واشنطن بشأن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة بسبب عدم وجود ذخيرة أخرى من الدول تؤكد فقط الحاجة إلى وقف تصعيد عاجل للصراع في أوكرانيا”.

وأشار ترامب إلى أن “بايدن ينشر معلومات سرية، ويتحدث عن انخفاض مخزونات الذخيرة من الولايات المتحدة نفسها”.

مدفيديف الناتو كييف الحرب العالمية الثالثة روسيا

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