تحذير عاجل من روسيا بعد رفض مشروعها لتمديد آلية المساعدة إلى سوريا

قال المندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستدعم فقط نسختها من تمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، ولن يكون هناك تمديد تقني.

وأوضح نيبينزيا، أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق في سوريا هو دعم المشروع الروسي، الذي طُرح للتصويت بعد المشروع السويسري ويقدم تدابير عملية لتحسين آلية المساعدة عبر الحدود.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، من عدم دعم المشروع الروسي قائلا: "إذا لم يتم دعم مشروعنا لن ندعم أي تمديد فني لاي فترة".

وصوت مجلس الأمن الدولي ضد المشروع الروسي، الذي ينص على تمديد الآلية لمدة 6 أشهر وعرض مجموعة من الإجراءات لتحسين آلية إيصال المساعدات عبر خط الاتصال، في المقابل اقترح المشروع الغربي تمديد الآلية لمدة 9 أشهر.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بـ مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض آلية المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة 9 أشهر.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن روسيا اعترضت، باستخدام حق الفيتو، على تجديد عملية الأمم المتحدة للإغاثة بـ سوريا من تركيا 9 أشهر وهي التي تهدف إلى توسيع إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، في المقابل وافقت على القرار 13 دولة.