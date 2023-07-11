بيان عاجل من روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تريد عودة الوضع في الخليج العربي إلى طبيعته وتخطط لبذل كل جهد لمساعدة الدول العربية وإيران على إيجاد حلول، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي، أن روسيا مهتمة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج، مضيفا: "لقد عززنا مبادراتنا لسنوات عديدة، ونعرضها على زملائنا وأصدقائنا للمناقشة ونأخذ تعليقاتهم في الاعتبار".

وأشار إلى أنه على مدى العامين الماضيين، لقد جمعنا خبراء وعلماء سياسيين من الدول العربية ومن إيران قيموا جهودنا بشكل إيجابي وقدموا الكثير من التعليقات المفيدة، لكن هذا النشاط لا يمكن إلا أن يساهم في خلق الظروف لحل عملي للقضايا الأمنية في منطقة الخليج، لأنه ينبغي بالطبع التوصل إلى اتفاقات من قبل الدول الساحلية نفسها.

وقال وزير الخارجية الروسي إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، والذي سهله أيضًا أصدقاء عمانيون وإضفاء الطابع الرسمي عليه في جمهورية الصين الشعبية، كان خطوة مهمة للغاية نحو تهيئة الظروف اللازمة.

وتابع: "ولكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرنا، بما في ذلك التطبيع الكامل وغير المشروط بين جميع الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية"، لافتا إلى أنه سيتعين اتخاذ إجراءات إضافية لبناء الثقة المتبادلة والشفافية فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.