روسيا: أوكرانيا لا تنضم للناتو أبدا.. والحلف يخشي قولها بصوت عال

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا قد لا يتم قبولها أبدا في حلف الناتو، حيث يخشي الحلف أن يقولها بصوت عال.

ومنذ قليل، قال مدفيديف، إن نية دول الناتو لزيادة المساعدة العسكرية لنظام كييف تؤدي إلي طريق مسدود، وتقرب الحرب العالمية الثالثة.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”، معلقا على قرارات قمة الناتو: “لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف.. كل شيء ممكن: صواريخ، ذخائر عنقودية، طائرات.. لم يستطع الغرب المجنون التفكير في أي شيء آخر.. في الواقع، إنه طريق مسدود.. الحرب العالمية الثالثة تقترب”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن قمة حلف الناتو المنعقدة في فيلنيوس، فاشلة بسبب موقف الحلف من مسألة ضم أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، معلقة على تصريحات ستولتنبرج، بأنه في حالة هزيمة أوكرانيا في الحرب، فإن مسألة انضمامها للناتو لن تكون على جدول الأعمال: “قمة فاشلة حيث لا تستحق العضوية كل هذا العناء”.