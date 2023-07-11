عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة في فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ "سكالب".. تفاصيل

صواريخ سكالب
صواريخ سكالب

ذكرت مجلة الدفاع والأمن الدولية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن أقل من 400 صاروخ بعيد المدى من طراز “سكالب”، سيبقي في مخازن الجيش الفرنسي بعد إرسال الشحنة المعلنة سابقا المكونة من 50 صاروخ إلى كييف.

وأشارت مجلة الدفاع والأمن الدولية الفرنسية، أنه بحلول عام 2030، سيتم استبدال صواريخ “سكالب” الفرنسية وصواريخ “ستورم شادو” البريطانية، بصواريخ كروز تم تصنيعها بمشاركة باريس ولندن في إطار مشروع “بيرسيوس”.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن صاروخ “سكالب” الفرنسي أصبح منافسا لصاروخ جاسم إير كروز الأمريكي، ولهذا السبب يعتقد أن الولايات المتحدة تحاول "نزع سلاح" حلفائها الأوروبيين من خلال إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه “بعد أن تصبح الترسانات الأوروبية فارغة، ستقدم الولايات المتحدة لأوروبا منتجاتها الخاصة، مما قد يؤدي إلى توحيد الأسلحة داخل الناتو، وتحويل الحلف إلى نظام تحكم قتالي واحد”.

وتم إرسال صواريخ كروز ستورم شادو الأنجلو-فرنسية إلى أوكرانيا في مايو، ويستخدمها الجيش الأوكراني بنشاط لضرب الخطوط الخلفية والمنشآت المدنية الروسية، مثل مستودع طبي في ياكيميفكا في منطقة زابوريجيا.

مفاجأة صادمة.. الكشف عن تواطؤ FBI مع أوكرانيا في حملة على وسائل التواصل

روسيا: إنهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بشرط وحيد

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أن فرنسا ستزود أوكرانيا بإجمالي 50 صاروخا بعيد المدى، بعد أن تلقت تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم إلا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

الجيش الفرنسي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: لا نوافق علي الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف الناتو

مساعد ترامب يرفض الاعتراف بالذنب في قضية الوثائق السرية

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

معارك طاحنة.. أوكرانيا تعلن تقدم قواتها جنوب مدينة باخموت

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

انتهك الدستور.. غضب أمريكي من قرار بايدن إرسال معدات وجنود إلى أوكرانيا

بسبب الهجوم المضاد.. أوكرانيا تشكو من مطالب الغرب

بسبب «صيغة سلام» طرحها زيلينسكي .. روسيا تبعث برسالة هامة لدول العالم

ترشيحاتنا

ثروت سويلم: درع الدوري في عهد أبوريدة تكلف 270 ألف جنيه ودخل المخازن

جوري بكر: لما بكح على السوشيال ميديا بيقفشوني

كوريا الشمالية تلوح بالحرب بسبب التجسس على برنامجها النووي.. تفاصيل

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الاثنين 17 يوليو 2023

حكم سؤال الشاب عن ماضي خطيبته قبل الزواج .. عالم بالأزهر يجيب

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ