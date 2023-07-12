حقيقة لعن الملائكة لمن يذهب إلى العمل على جنابة.. أزهري يجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يحرم تأخير الغسل من الجنابة لمدة يوم أو يومين، فالجنب لا يتمكن من أداء الصلاة في هذه المدة إلا بعد الغسل.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم تأخير الغسل من الجنابة لليوم التالى؟»، أن تأخير غسل الجنابة يجوز بشرط أن لا يفوت الإنسان الصلوات فى نفس اليوم أما تأخير الصلوات فى اليوم التالى فمعنى ذلك أنه ضيع الخمس صلوات فهذا لا يجوز.

وأشار إلى أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

حقيقة لعن الملائكة لمن ذهب الى العمل على جنابة

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، يقول فيه: "هل الجنب إذا خرج من المنزل تلعنه الملائكة في كل خطوة، وهل حرام او عليه وزر الذهاب إلى العمل وهو جنب؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا تلعنه الملائكة، لكن لو ذهب الي العمل وترك الصلاة يقع في غضب الله ولعنته ووقع في كبيرة من الكبائر، لذلك يجب عليه الغسل والصلاة قبل الذهاب الي العمل .

وأضاف: أما لو حصلت الجنابة بعد الصبح وكان قد صلي، فيجوز له الخروج وهو جنب بشرط أن يدرك الغسل بعد الرجوع قبل خروج وقت صلاة الظهر.

هل الاستحمام يغني عن الوضوء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاغتسال يغني عن الوضوء، ويجوز للشخص أن يصلي بعد الاغتسال مباشرة دون وضوء، بثلاثة شروط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أنه لا يلزم الإنسان أن يتوضأ بعد الاغتسال، لكي يصلي ، ويكتفي بالاغتسال للصلاة دون الحاجة للوضوء بعده بثلاثة شروط، أولهما أن يكون الغسل الذي يسال فيه الماء على جميع البدن، بما في ذلك أعضاء الوضوء.

وتابع: وثانيا أن يكون الغسل بنية التطهر ورفع الحدث، فإن الغسل في هذه الحالة يغني عن الوضوء، ويجوز الصلاة بعد هذا الغسل بنية التطهر ورفع الحدث، ولا يلزم الشخص أن يتوضأ بعده للصلاة، وثالثا ألا ينتقض الغسل بحدث، منوها بأنه في هذه الحالة يلزم الوضوء للصلاة بعد الاغتسال.

وأضاف أنه إذا انتقض الوضوء بعد الغسل، في هذه الحالة لا يغني الاغتسال عن الوضوء، ولا يجوز الصلاة بهذا الغسل دون وضوء في حالة الانتقاض، مشيرا إلى أنه إذا لم يحدث انتقاض للوضوء ، فللشخص أن يصلي بغسله هذا ولا حرج عليه.