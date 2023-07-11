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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تتستر على الجناة.. إعلان صادم من روسيا بشأن تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومات الأوروبية توفر الغطاء للأشخاص المسؤولين عن تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم من خلال التقاعس الواضح.

 

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يمكن تفسير التقاعس الواضح للسلطات الأوروبية بشيء واحد فقط، محاولات المماطلة لبعض الوقت من أجل التستر على الجناة الحقيقيين للجريمة".

 

وأضاف: “تحاول وسائل الإعلام الغربية تعميم إصدارات سخيفة حول كيف ولماذا انفجرت خطوط الأنابيب”.

 

وتم استهداف خطوط أنابيب نورد ستريم، التي تم بناؤها لتوصيل الغاز عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، بعبوات ناسفة في سبتمبر 2022.

 

وفي وقت سابق، أوضح الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش، نقلا عن مصدر في المعرفة، أن إدارة بايدن فجرت خطوط الأنابيب بمساعدة النرويج.

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ونفت الحكومة الأمريكية المشاركة في تفجير خطوط الأنابيب.

 

وقالت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نورد ستريم، نورد ستريم إيه جي، إن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب لم يسبق لها مثيل وكان من المستحيل تقدير الوقت الذي قد تستغرقه أي إصلاحات محتملة.

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