أشرف أبو الهول: بحب الصحافة.. والهدوء بيجي بعد التجربة

حل الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

وأضاف أشرف أبو الهول، أنه أكتسب العديد من الصفات بعد سنوات من خبرته و عمله بالصحافة و الإعلام، معلقا: "الهدوء بييجي بعد التجربة و الثقة"، مكملا: "الإنسان في الأخر مش بياخد غير اللي ربنا كتبهوله".

وأشار أشرف أبو الهول، إلى أنه وصل إلى أعلى المناصب بعمله و هو يفخر بذلك جدا، وصل إلى منصب مدير تحرير جريدة الأهرام و رئيس القسم السياسي، مؤكدا أنه لم يرشح نفسه على الإطلاق بهذه المناصب و لكنه فضل و توفيق من الله.

وأوضح، أنه عمل بمهنة الصحافة و يحبها و يقدرها كثيرا، لافتا إلى أنه يقضى من 10 إلى 12 ساعة يوميا لمتابعة الأخبار و المعلومات و يهتم بكل الأحداث التي تحدث على وجه الأرض.

الأهرام كيان عملاق

وتابع، "الأهرام كيان عملاق"، موضحا أنه بالثلاثينات من عمره كان يقدر ويحترم كل من كان يعمل معه بـجريدة الأهرام و صالة التحرير، و كان يتعامل مع عمالقة ذو خبرات عظيمة بالصحافة، قائلا: "حققت حلم أكبر من أي حلم في الدنيا"، مشيرا إلى أن اسم جريدة الأهرام كان معروف بجميع البلاد و له رهبته.





