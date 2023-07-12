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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. سحابة تسونامي تثير ذهول سكان مدينة في الهند.. ما حقيقتها؟

سحابة تسونامي تثير
سحابة تسونامي تثير ذهول سكان مدينة في الهند.. ما حقيقتها؟

أثار ظهور سحابة تسونامي فوق مدينة شمال الهند بولاية أوتارانتشال حالة من ذهول السكان بسبب الظاهرة الغريبة من نوعها. 

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأربعاء، الظاهرة الغريبة التي تعرف باسم "سحابة الرف" أو "سحابة القوس". 

تُظهر السحب المشهورة بـ “تسوناني” عادة مع العواصف الرعدية علما بإن بعض السكان انشغلوا بتصوير المشهد الغريب بينما انشغل البعض الآخر بالإختباء. 

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حقيقة الأمر 

ولفت التقرير إلى توقع إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) بإن تشهد الولاية أمطارا غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع حدوث عواصف رعدية على مدار الأسبوع.

وفي هذا السياق، حث رئيس وزراء أوتارانتشال، بوشكار سينج دامي المواطنين على تجنب السفر غير الضروري في المنطقة حيث ستهطل الأمطار الغزيرة على الولاية.

جدير بالذكر أن الغيوم الساحرة تتشكل عندما يتحول الهواء البارد والكثيف إلى كتلة هوائية أكثر دفئا، كما يمكن أن تظهر كعمود أفقي طويل ومتدحرج ونادراً ما يتم رؤيتها في شبه القارة الهندية.  

 

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