وزير الزراعة اللبناني: نستهدف الوصول لصغار الفلاحين من خلال سجل "فاو"

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ الوزارة تعمل على استهداف الوصول لصغار المزارعين بالدعم وليس كبار المزارعين من سجل المزارعين مع "فاو"، مفسرا ذلك، بأن الوزارة لا تبحث عن توسيع الصادرات، ولكن استدامة صغار المزارعين في أرضهم.

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يخشى من عدم قدرة المزارعين على تعليم أطفالهم، محذرا من التسرب المدرسي الذي يؤدي إلى الجهل والتطرف بكل أشكاله، مشددًا على أن المجتمع الدولي معني بمساعدة لبنان في هذا الإطار.

وتابع وزير الزراعة اللبناني: "لبنان لا يريد أن يكون صومال ثانيا، ولكن لا نريد الخبز والزيت والأرز، ولكن الدعم وفق استراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية التي تؤهل البنى التحتية وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير الطاقة البديلة، وبخاصة أننا ليس لدينا طاقة كهربائية حتى الآن".

توفير الأسمدة بالسعر الأنسب

وأكد، أن الموضوع الثالث والأهم هو توفير الأسمدة بالسعر الأنسب وتوسيع المساحات الزراعية العلفية التي تعاني منها مصر على سبيل المثال، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن قطاع زراعي مستدام إذا لم يتم الحديث عن الأساسيات والأولويات.

