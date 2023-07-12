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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدية لا تقدر بثمن.. شقيقة نجم الأهلي تثير التكهنات برسالة نارية

كهربا
كهربا

وجهت سالي سليمان، شقيقة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت سالي صورة لشقيقها كهربا، عبر خاصية “الاستوري”، وكتبت شقيقة كهربا: “الهدية التي لا تقدر بثمن”.

منشور شقيقة نجم الأهلي

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تقديمه هدية ثانية لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

قال المستشار مرتضى منصور إنه يعلم بتوقيع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركى الحالى للنادى الأهلى منذ ١٠ أيام تقريبا بالساحل الشمالي .

هدية مرتضى منصور للخطيب

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه يتعجب من المناوشات التي يقوم بها إمام عاشور بادعاء عدم توقيعه للأهلى ودغدغة مشاعر جماهير الزمالك مشيرا إلى أن سلوكياته لا تختلف عن سلوكيات كهربا وسيكون هديتى الثانية الخطيب .

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن محمود كهربا لم يترك النادي الأهلي، ولكنه ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد.

وأضاف القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي يقف بجوار كهربا، وسيساعد بجزء كبير، وأن الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأشار إلى أن كهربا لم يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج لـ إعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة.

الأهلى سالي سليمان كهربا شقيقة كهربا محمود عبد المنعم كهربا النادي الأهلي

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