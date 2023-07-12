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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور غامض.. محمود كهربا يثير التساؤلات

صدى البلد

نشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، منشورا  عبر خاصية الاستوي عبو حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

و كتب كهربا :قد تغلق الناس ابوابها لسائلها والله يفتح للمحتاج ابواب.

 

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن محمود كهربا لم يترك النادي الأهلي، ولكنه ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد.


وأضاف القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي يقف بجوار كهربا، وسيساعد بجزء كبير، وأن الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأشار إلى أن كهربا لم يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج لـ إعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة.


ولفت إلى أن كهربا موجود في الأهلي، وهناك رؤية فنية، وأن النادي يقف بجوار اللاعب.

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، وبعد الموافقة الفنية، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا".

 

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