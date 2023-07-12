البيت الأبيض : سيتم الكشف عن ضمامات أمنية لـ أوكرانيا اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لـ أوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع الكبار.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن المساعدات طويلة الأمد لـ أوكرانيا من الدول الغربية تؤكد لـ روسيا أن الوقت ليس في صالحها.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعث برسائل إيجابية بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أوكرانيا لن تنضم إلي حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي، حتى لا تجر الولايات المتحدة إلي صراع مع روسيا.

وأضاف ميلر، في إفادة صحفية، ”سيكون من الخطأ قبول أوكرانيا وهي في حالة حرب، مما يعني أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع روسيا.. أوضح الرئيس جو بايدن أن هذا لن يحدث تحت قيادته".