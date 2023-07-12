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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح لـ شحن بطارية سيارتك الكهربائية بنجاح خلال الصيف| تفاصيل

نصائح لـ شحن بطارية
نصائح لـ شحن بطارية سياراتك الكهربائية بنجاح

انتشرت السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية بين مختلف دول العالم بشكل غير مسبوق، واتجه الكثير من المواطنين الي شراء السيارات التي تعمل بـ الطاقة الكهربائية، وذلك لأنها تتميز بعدم إنتاجها لعوادم السيارات المضرة بالصحة والبيئة واستخدامها للطاقة النظيفة " الكهربائية".

نصائح لـ شحن بطارية سياراتك الكهربائية بنجاح

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السيارات الكهربائية الجديدة لا تحتوي علي كثير من الأجزاء مثل التي تتكون منها سيارات الاحتراق الداخلي، واهم ما يتواجد بالسيارات الكهربائية هي البطارية التي تعطي السيارة القوة للتحرك وتسير علي الطرق السريعة ، بالإضافة الي سيرها داخل المدن بسهولة .

نصائح لـ شحن بطارية سياراتك الكهربائية بنجاح

-  نصائح لـ شحن بطارية سياراتك بالصيف

يجب الاهتمام بـ النصائح التي من شأنها الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية، بالإضافة الي المساعدة في إطالة عمر البطارية الافتراضي، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الي مضاعفة سخونة البطارية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف .

نصائح لـ شحن بطارية سياراتك الكهربائية بنجاح

كما يجب من ضمن تلك النصائح الاهتمام بـ ركن السيارة في الظل، خصوصا في النهار والذي يكون به درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، أو ركنها بداخل جراج للسيارات لضمان عدم تعرضها للشمس .

من الضروري أن يتم شحن بطارية السيارة الكهربائية بنسبة تصل الي  80% فقط خلال الصيف، وذلك لأنه اذا تم زيادة نسبة الشحن؛ فذلك يعمل علي تدهور الخلايا ومن ثم تفقد البطارية القدرة على الوصول إلى الشحن بنسبة 100 % مرة أخري .

نصائح لـ شحن بطارية سياراتك الكهربائية بنجاح

والجدير بالذكر أن شاحن السيارة السريع الذي يستخدم من اجل شحن بطارية السيارة بشكل أسرع باستخدام جهد أعلى، يتسبب في تآكل البطارية بمعدل أسرع، مما يفقدها القدرة علي الوصول الي الشحن بالكامل مرة اخري بنفسة 100% .

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