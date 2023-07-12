فرصة لا تعوض.. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ90 ألف جنيه| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من فئات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بسهولة، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، وتتميز الإصدارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها بأسعار في متناول الجميع ومنهم الشباب .

لانسر السيدان موديل 1991

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 1991 :

ميتسوبيشي السيدان موديل 1991 الصغيرة

- محرك لانسر السيدان

تمتلك ميتسوبيشي لانسر السيدان ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وذلك بفضل محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 الذى يصل سعته الي 1300 سي سي، وتقدم سيارة لانسر للبيع باللون النبيتي، وبها رخصة سارية لمدة عاميين، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر

سيارة لانسر سيدان 1991

زودت سيارة لانسر موديل 1991 بالعديد من المميزات والأدوات الحديثة منها، شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي وتم صناعتها من النيكل كروم، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي جاني الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود، وتم تثبيت جرائد خارجية بمنتصف الابواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود ، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.

ميتسوبيشي لانسر 1991

تحتوي مقصورة ميتسوبيشي السيدان علي العديد من التجهيزات التي تساعد راكبيها علي الشعور بالراحة منها، راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات مثبتين بالأبواب من الداخل، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومخارج تكييف أمامية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين إضافي مثبت بالتابلوه الأمامي ، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .

- سعر لانسر 1991 السيدان

لانسر 1991 السيدان الصغيرة

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 1991 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .