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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

ميتسوبيشي إكليبس
ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023.

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ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

محرك رباعي الأسطوانات.

4سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية 147 حصانا.

عزم دوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

نوع الجر "أمامي و كلي".

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

وتاتى السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة .

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

وتضم السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC- التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات .

 

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023   

طول كلي 4.547 متر.

عرض كلي 1.805 متر.

ارتفاع 1.685 متر.

قاعدة عجلات 2.670 متر.

سعة تخزين خلفية 657 لتر.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,080,000 جنيه بدلاً من 1,030,000 جنيه.       

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه بدلاً من 1,090,000 جنيه  . 

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثالثة  INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,190,000 جنيه بدلاً من 1,140,000 جنيه . 

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,240,000 جنيه بدلاً من 1,190,000 جنيه.     

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