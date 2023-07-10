تدابير للحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

انتشرت السيارات الكهربائية بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل المميزات والإمكانيات التي تحتوي عليها والتي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، بالإضافة الي أنها سيارات صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة النظيفة، التي لا يمكنها أن تشكل أي خطورة علي المواطنين .

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

الفترة الماضية شهدت البلاد ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي من شانها أن تأثر علي حياة المواطنين بالسلب، بالإضافة الي أنها تؤثر أيضا علي مدي سير السيارات الكهربائية .

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

- يعرض موقع صدى البلد عدة تدابير هامة للحفاظ علي طاقة البطارية الكهربائية الخاصة بالسيارة، بالإضافة الي عدم إهدار الطاقة وزيادة مدي سير المركبات الكهربائية .

1- طريقة القيادة

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

أصحاب السيارات الكهربائية يجب عليهم اتباع طرق القيادة السلمية، والابتعاد تماما عن عمليات التسارع لتخطي السيارات، أو الضغط المفاجئ دواسة الطاقة، لان ذلك يؤدي الي ارتفاع حرارة البطارية والتي من شانها أن تضعف مدي سير السيارة وتعمل علي تقليله .

2- عدم تعرض السيارة عند ركنها للشمس

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

يؤدي ركن السيارة الكهربائية تحت أشعة الشمس إلى زيادة الحمل على البطارية، وذلك يحتاج الي كفاءة تبريد عالية، وبالتالي يجب عند ركن السيارات الكهربائية أن تبحث عن مكان مناسب لا يمكن لأشعة الشمس أن تصل اليه للحفاظ علي طاقة البطارية .

3- ارتفاع حرارة المقصورة

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

عند ركن السيارة بالشمس تتعرض المقصورة الداخلية للأشعة المباشرة مما يرفع درجة حرارتها، وبالتالي يجب عند ركوب السيارة إلا تقوم بتشغيل التكيف قبل تحرك السيارة ، من اجل الحفاظ علي مدي سير السيارة .

4- الابتعاد عند الشحن السريع

ارتفاع الحرارة يؤدي الي خفض قدرة الشحن تلقائيا من خلال كمبيوتر السيارة، وبالتالي يجب تجنب عمليات الشحن السريع قدر المستطاع خلال الصيف ، لان ذلك يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة البطارية مما يجعلها تفقد جزئ من طاقتها بعد الانتهاء من عملية الشحن قبل التحرك .

الحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

والجدير بالذكر أن البطاريات توفر أداء قوي عندما تكون نسبة شحنها 80%، ومن هنا يجب التأكيد علي عدم شحنها بنسبة 100 % .