في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

أفاد تقرير جديد أن مجموعة فولكس فاجن تبذل قصارى جهدها لتطوير سيارة كهربائية جديدة للمبتدئين، ويُتوقع أن تكون ID.1 ، الخليفة الروحي لسيارة e-Up city التي تُباع في أوروبا.

فولكس فاجن

ستكون القدرة على تحمل التكاليف عامل الجذب الرئيسي للسيارة الكهربائية الجديدة.. وستهدف شركة صناعة السيارات الألمانية إلى ترشيد التكاليف من خلال مشاركة المنصات - قد يركب هاتشباك للمبتدئين وأبناء عمومتهم المحتملين من كوبرا وسكودا على بنية مخصصة.

ولم تظهر تفاصيل النظام الأساسي بعد ، لكنها ستكون مختلفة عن MEB Entry، الذي تم تعيينه لدعم إصدار الإنتاج من نموذج VW. 2، وهي سيارة هاتشباك كهربائية فرعية بقيمة 25000 يورو (27200 دولار) كانت العلامة التجارية قد استعرضتها في وقت مبكر من هذا العام.

فولكس فاجن

سوف يشارك VW ID.2منصته مع Cupra Raval و Skoda's SUV الصغيرة والتي من المقرر أن تدخل جميعها الإنتاج في عام 2025 فصاعدًا في إسبانيا ، في مصنع سيات مارتوريل بالقرب من برشلونة.

نموذج فولكس فاجن الجديد، الذي لم يتم الانتهاء من اسمه بعد ، من المحتمل أن يتم وضعه أسفل النموذج 2 ، ويمكن أن يبدأ سعر السيارة الكهربائية في السوق الشامل من 17000 جنيه إسترليني (22000 دولار) ، وفقًا لـ Autocar.

فولكس فاجن

وقال المدير المالي لمجموعة فولكس فاجن ، أرنو أنتليتس ، في إشارة إلى السعر المستهدف لـ ID 2all، إن الشركة واثقة من تحقيق أسعار أقل بفضل التطورات في تقنيات البطاريات ذات الأسعار المعقولة وأساليب الإنتاج الأرخص.

وذكر أيضًا أن نسخة الإنتاج من مفهوم ID.2all ستحمل خلايا بطارية موحدة من مصنع PowerCo الجديد للعلامة التجارية في إسبانيا، يتم بناء المصنع في ساجونتو ، على بعد 18 ميلاً شمال فالنسيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار أمريكي) 40 جيجا وات / ساعة ، وسيبدأ إنتاج الخلايا في عام 2026.

فولكس فاجن

كانت الخطوة استراتيجية دفع توافر الكهرباء الخضراء منخفضة التكلفة والظروف المواتية لتصنيع البطاريات الأرخص شركة فولكس فاجن للمضي قدمًا في المصنع. ومن الممكن أيضًا للمركبة الكهربائية الجديدة أن تستعير النموذج 2 ببطارية ليثيوم الحديد الفوسفاتية (LFP) التي تبلغ طاقتها 38 كيلو وات في الساعة لمدى يقل عن 200 ميل.