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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"إنبي" تنظم احتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

صدى البلد

نظمت شركة إنبي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية احتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وفي إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا بترسيخ ثقافة الأمن والسلامة.

وقد أقيمت الفعاليات بمقر الشركة الرئيسي وعدد من مواقع مشروعات الشركة الداخلية والخارجية، تحت شعار «آثار تغير المناخ على السلامة والصحة المهنية للعاملين ومخاطرها على بيئة العمل وطرق التحكم فيها للحصول على بيئة عمل آمنة»، حضر الاحتفال المهندس/ أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، والكيميائي/ جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والكيميائي/ محمد أبو زيد مدير عام السلامة والصحة المهنية بالهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ خوان ديفيد لوبيز مدير مشروع توسعات ميدور بشركة تكنيب، والدكتور/ حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والكيميائي/ فوزي شعبان مدير عام السلامة والصحة المهنية فى شركة إنــبى (سابقاً) ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة وبعض الشركاء الأجانب وقيادات الشركة وبعض العاملين بها.

بدأت فعاليات اليوم بكلمة المهندس/ وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أشار فيها إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والتي تأتي في مقدمة القيم الرئيسية لرؤية قطاع البترول في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع، وقد أكد رئيس شركة إنــبى على أن متطلبات السلامة والصحة المهنية تعد بمثابة رحلة يجب القيام بها منذ بداية أي عمل للشركة على أكمل وجه، والاهتمام بكل خطواتها بدقة وعناية تباعاً، وصولاً إلى تطبيق كافة متطلبات السلامة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروعات، بدءاً من مراحل عمل الرسومات الهندسية والتوريدات والإنشاءات، ومراحل ما قبل التشغيل والتشغيل وإنجاز المشروع بدون إصابات أو خسائر، والحفاظ على الأداء المتميز فى مجال السلامة والصحة المهنية مقارنة بالمعايير العالمية وأداء الشركات العالمية، كما أكد على ضرورة توطين ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى الإدارة العليا والالتزام التام تجاه متطلباتها كأساس لتغيير الثقافة لدى جميع العاملين.

وفي إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلامة أهدى الكيميائي علاء الدين أمين رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس شهادة تقدير إلى فريق عمل شركة إنــبى بمناسبة إنجاز ٢ مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات فى مشروع الإشراف علي المستودعات ومشروع إنشاء شبكة الإنذار المبكر والإطفاء بشركة الإسكندرية للبترول.

وخلال الحفل تم نقل بث مباشر لفعاليات الاحتفال من مواقع مشروعات الشركة الداخلية وهى مشروع أنوبك بمحافظة أسيوط لشركة أنوبك، ومشروع توسعات معامل ميدور لشركة ميدور، ومشروع إسكندرية للبترول لشركة إسكندرية للبترول، ومشروع محطة ضواغط دهشور ومشروع Train D لشركة جاسكو، ومشروع إنتاج الكلورين والهيدروچين ومشروع أسمدة النتيروچين لشركة الكيماويات الوسيطة بأبو رواش والعين السخنة، ومشروع إعادة تأهيل وحدة التفحيم ومعالجة المياه لشركة السويس للبترول ، ومشروع الحمد برأس غارب للشركة العامة للبترول.

كما تم نقل بث مباشر لفعاليات الاحتفال من مواقع مشروعات الشركة الخارجية وهى مشروع إنشاء وحدات تبريد وصهاريج تخزين البروبان والبيوتان بمعمل الجعيمةC3-C4  ومشروع  تطوير وحدة الكبريت رأس تنوره ومشروع توسعات موقع الجعيمة ومشروع إزالة الاختناقات بالسفانية لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، ومشروع ضواغط الغاز سطّح بالإمارات العربية المتحدة.

وقد قدم الكيميائي/ تامر عبد العظيم مدير عام والمشرف على الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة عرضاً توضيحياً عن الآليات التي يتم تطبيقها في المشروعات ومقرات الشركة للحصول على بيئة عمل آمنة وتأثيرها على الشركة والخطوات الفعلية المطبقة فى كل مشروعات الشركة المحلية والإقليمية.

وقد أطلقت شركة إنــبى حملة توعوية بالتزامن مع الاحتفال، وذلك باستخدام العديد من القنوات التى تضمن نقل التوعية للعاملين من خلال عروض إيضاحية بأهمية الاشتراطات الخاصة بالسلامة وتوزيع مطبوعات توعية.

وفى ختام الفعاليات قام رئيس مجلس الإدارة بتسليم الدروع وشهادات التكريم والهدايا الرمزية للسادة الضيوف والسادة العاملين الملتزمين والمساهمين بنشر ثقافة السلامة وخلق بيئة عمل آمنة.

آثار تغير المناخ البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الدراسات المستقبلية الدكتور حاتم العبد السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية المهندس أحمد مصطفى

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