عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: تزويد المعمل المركزي بالوادي الجديد بأحدث الأجهزة لتحقيق الاستفادة المثلى

وزير الري
وزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرصه على تزويد المعمل المركزي بالوادي الجديد وفروعه، في المنيا وطنطا والداخلة، بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمي الذي وصل إليه المعمل.. مشيرا إلى دور المعمل في مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذي القرار.

كان الوزير تلقى تقريرا من رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر بشأن تدعيم المعمل المركزي بالوادي الجديد والتابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية.

وقال سويلم إن المعمل المركزي بالوادى الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو (17025) في المياه والتربة في مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتروبيولوجيا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025، في 41 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجي.. مشيرا إلى أنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلا زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الأيزو كيميائيا وبكتروبيولوجيا، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن المعمل المركزي بالوادي الجديد نجح سابقا وبجدارة في اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.

تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms)

جدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms) وهو جهاز ألماني الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدوري بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل إلى (جزء في البليون) والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الإلكتروني) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل إلى (560 عينة) والجهاز مزود بوحدة هضم (micro wave) إيطالي لتحويل العينات الصلبة إلى السائلة، ومزود أيضا بوحدة تنقية مياه إسبانية الصنع (Altra - pure water) وهي عبارة عن جهاز لنزع الأيونات الموجودة بالمياه تماما، كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز (الاشتعال الضوئي الأوتوماتيكي) إنجليزى الصنع لقياس عناصر (الصوديوم - البوتاسيوم) معا في نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة.

الري المعمل المركزي بالوادي الجديد الاجهزة الاستفادة المثلى هاني سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

السعودية تعلن انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

العثور على 6 أطنان كيماويات داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

صحف السعودية| المملكة تجدد دعمها للسلام .. وخادم الحرمين يثمن إنجاح موسم الحج.. ووزير الخارجية يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم.. ودول التعاون تدين الأعمال المعادية للمسلمين

تقترب من 2 مليون جنيه| مواصفات كيا سبورتاج 2024 الـ SUV الجديدة

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية.. الإفتاء توضح طريقة سهلة وبسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ