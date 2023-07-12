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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على 6 أطنان كيماويات داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

مخزن منظفات
مخزن منظفات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المخزن بدون ترخيص.

جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من الكيماويات التى تستخدم فى تنظيف حمامات السباحة ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى وبعضها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على  6 أطنان من الكيماويات، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الكيماويات امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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