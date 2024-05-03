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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليفة يورجن كلوب: أتولى تدريب ليفربول في هذا الموعد

سلوت
سلوت

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي لكرة القدم، والمرشح لتدريب فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في أنه سيخلف يورغن كلوب في تدريب الفريق الإنجليزي.

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تم التوصل إلى اتفاق تعويض مع الجانب الهولندي قبل أسبوع، وعلى الرغم من عدم تأكيد أي شيء علناً من أي ناد منذ ذلك الحين، علمت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن ليفربول يعد الصفقة مكتملة وأنه سينتظر فقط حتى نهاية الموسم للإعلان الرسمي.

 

 

ويرحل كلوب عن أنفيلد بعد أن قضى به 9 أعوام بنهاية الموسم الحالي، ويثق مسؤولو ليفربول في أنهم حددوا أفضل خليفة له من خلال بحثهم.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي قبل مواجهة زفوله، يوم الأحد بالدوري الهولندي: «لم نؤكد أي شيء بعد وإذا لم نؤكد أي شيء، فلا أعتقد أنه من المناسب للنادي الذي أعمل فيه الآن أو النادي الذي يمكن أن أذهب إليه أن أتحدث عن الأمر».

وأضاف: «سأكون سعيداً للغاية للإجابة عن أي أسئلة بعد الإعلان الرسمي».

وأردف: «لديّ ثقة كبيرة في أن هذا سيحدث ولكن حالياً لم يتأكد أي شيء بعد بشكل رسمي».

وأكد: «هناك وقت ومكان مناسبان لهذا، واليوم ليس هو الوقت. هناك 3 مباريات متبقية لنا وأيضا لفريق ليفربول»

سلوت ليفربول كلوب

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