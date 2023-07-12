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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في ظهور جديد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وظهرت نوال الزغبي وهي مرتدية فستانا أنيقا مكشوف الأكتاف، واضعة ميك أب ناعم يبرز ملامح وجهها، وعلقت نوال الزغبي علي الصورة كاتبة: “صباح الخير”.

يذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات في رمضان وهي تحتسي كأسا من الكحول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ليتركز البحث على عبارتي "نوال الزغبي إنستجرام"، و "صور نوال الزغبي تشرب كحول". 

وحرصت نوال الزغبي على الرد على ما أثير حولها لكشف الحقيقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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