100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

ينتظر عشاق فيلم باربى عرضه فى دور العرض المصرية حيث يتشوق الجمهور العاشق لرؤية هذا العمل الذى أثير حوله عديد من الاقاويل والاخبار المثيرة.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن فيلم باربى.

فيلم باربى

كشفت الشركة المنتجة لفيلم باربي عن موعد عرضه في السينمات المصرية ، حيث من المقرر ان يطرح قبل موعد عرضه في السينمات الأمريكية بيومين ومن المقرر ان يعرض الفيلم في دور العرض المصرية يوم 19 من الشهر الجاري علي ان يتم عرضه يوم 22 في السينمات الأمريكية .

فيلم باربي هو فيلم كوميدي رومانسي ينتجه استوديو "وارنر براذرز"، ويقوم ببطولته الممثلة الأسترالية "مارغوت روبي" والممثل الكندي "رايان جوسلينج".

فيلم باربى

الفيلم مستوحى من دمية باربي الشهيرة التي تنتجها شركة ماتيل، ويحكي قصة باربي التي تطرد من عالم الدمى لعدم كمالها، وتنتقل إلى عالم البشر حيث تعيش مغامرات مختلفة وتقع في حب كين.

الفيلم من إخراج جي جي أبرامز وكتابة آدم ماكاي، وكان من المقرر أن يعرض في دور السينما في 21 يوليو 2023.

تغريم أبطال باربى

وتم تغريم أبطال فيلم باربى بسبب عدم ارتدائهم اللون الوردي، وهو المفضل لدى شخصية باربي الشهيرة.

وروى ريان جوسلينج، الذي يجسد كين: مارجو جاءت بفكرة اليوم الوردي، حيث أجبر الجميع على ارتداء شيء وردي في يوم واحد في الأسبوع، ومن جاء بـ زي مخالف، يتم تغريمه، وكانت مارجو هي من تجمع الغرامات وتتبرع بها لجمعيات خيرية.

فيلم باربى

وأعلنت النجمة دوا ليبا عن أولى الأعمال الغنائية من فيلم "Barbie"، وشوقت الجمهور لأغنيتها الجديدة بعنوان "Dance the Night"، والمقرر طرحها خلال ساعات بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي للفيلم، ونشرت دوا ليبا مقطع من فيديو كليب الأغنية على حساباتها بمواقع التواصل وعلقت: "هذه باربي لديها أغنية قادمة"، وتفتتح دوا ليبا الأعمال الغنائية في الفيلم وذلك بجانب مشاركتها كممثلة في العمل، وتقوم بدور "حورية البحر".

منع عرض فيلم باربى

تم منع عرض الفيلم في فيتنام بسبب مشهد يظهر خريطة لبحر الصين الجنوبي تتضمن خط الفواصل التسعة الذي تستخدمه الصين لإثبات مطالبها الإقليمية في المنطقة.

فيلم باربى

وتعارض فيتنام ودول أخرى مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان هذه المطالب، وتحتج على تواجد الصين العسكري والاقتصادي في المياه المتنازع عليها. ووفقا للإعلام الحكومي الفيتنامي، اعتبر المشهد “صورة مسيئة” لسيادة فيتنام وأمنها القومي، وطالب بإزالته أو تغييره قبل عرض الفيلم.

وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الفيلم تقارب من 100 مليون دولار أمريكي، وهو ما يجعله من أضخم الإنتاجات السينمائية في عام 2023.