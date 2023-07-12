الوداد المغربي يطيح بمدربه ويقترب من تعيين الفائز بالكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية، عن إطاحة نادي الوداد البيضاوي المغربي، بالبلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق من منصبه.



وكان فاندنبروك قد فشل في تحقيق دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.



وقال موقع "لو 360 سبورت" إن سعيد الناصيري، رئيس الوداد قرر رحيل المدرب البلحيكي وتعيين محمد مديحي لقيادة تدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء.



وأضاف أنه من المنتظر أن يتعاقد الوداد بشكل رسمي مع الجزائري عبد الحق بنشيخة، المدرب الحالي لاتحاد العاصمة الجزائري، والمتوج معه حديثا بلقب كأس الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.



يُذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري سيواجه الأهلي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي في الأول من سبتمبر المقبل.