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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك..فيديو

هيكل عظمي
هيكل عظمي

أوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان "كاملاً بنسبة 75 في المائة تقريباً"، وهي نسبة "استثنائية"، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"

هيكلان عظميان لديناصورين 

يُطرح في مزاد بمدينة نيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور، والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

ويُطرح "نيسي" الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير وهو يشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار.

وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس العام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار "سوذبيز". وكان آنذاك ضمن المجموعة القديمة لمتحف ألماني خاص، بحسب "سوذبيز".


وأوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان "كاملاً بنسبة 75 في المائة تقريباً"، وهي نسبة "استثنائية". ويعود تاريخه إلى العصر الجوراسي السفلي أي قبل نحو 190 مليون سنة.

 

 

هيكل الهيكل العظمي ديناصورين قسم العلوم والثقافة الشعبية مدينة نيويورك

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