عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يكرم أبطال النادي في الألعاب الفردية

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على تكريم  أبطال زعيم الثغر بالألعاب الفردية والذين حققوا نتائج متميزة خلال الفترة السابقة. 

جاء ذلك بحضور عصام عبد العزيز مساعد مدير النادى للشئون الرياضية و مصطفى السيد القائم بأعمال مدير النشاط الرياضى.

وأشاد رئيس النادي بالتطور الكبير لفرق الألعاب الفردية بنادى الاتحاد السكندرى.

وأشار إلي  تقديم النادي كل الدعم لهم خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى وتلك النتائج الرائعة. 

وأكد محمد مصيلحى لهؤلاء الأبطال أنه ينتظر منهم المزيد من النتائج و البطولات في المستقبل القريب. 

ومنح مصيلحى مكافآت تشجيعية للأبطال والجهاز الفني وتم تكريم الأبطال على النحو  التالي : -

بطل السباحة عمر محمد الكسار
• مركز اول عالم تتابع 4X 100منتخب مصر مونو
• ثالث عالم فردى 200متر مونو

 أبطال الكونغ فو

حبيبة محمد سعيد
• مركز اول افريقيا اندية
• مركز اول عرب منتخب مصر
• مركز ثالث عالم شابات منتخب مصر

محمد عبدالعزيز عبداللطيف
• مركز اول افريقيا اندية
• مركز اول عرب منتخب مصر
• مركز ثالث عالم شباب منتخب مصر

منة الله محمد محمد حسن
• مركز اول افريقيا اندية
• مركز اول عرب منتخب مصر

بطلة الجودو زينب احمد السيد
• مركز اول افريقيا ناشئين تحت 17سنة فردى - وفرق
• مركز ثان كاس افريقيا ناشئات تحت 17 سنة
• مركز ثالث كأس افريقيا تحت 21سنة

تكريم والد اللاعبة آية محمد شحاته بطلة التايكوندو لتواجدها فى معسكر منتخب مصر

• مركز ثالث بطولة البحر الأبيض المتوسط . وهران  2022
• مركز ثان بطولة افريفيا  . رواندا  2022
• مركز اول بطولة عربية في لبنان 2022
• مركز اول بطولة عربية في الامارات  2023
• مركز اول بطولة مصر الدولية 2023
• مركز اول كأس الرئيس 2023 تايكوندو 
• مركز ثالث بطولة الجائزة الكبرى.. فى روما 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ