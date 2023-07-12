رئيس الاتحاد السكندري يكرم أبطال النادي في الألعاب الفردية

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على تكريم أبطال زعيم الثغر بالألعاب الفردية والذين حققوا نتائج متميزة خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك بحضور عصام عبد العزيز مساعد مدير النادى للشئون الرياضية و مصطفى السيد القائم بأعمال مدير النشاط الرياضى.

وأشاد رئيس النادي بالتطور الكبير لفرق الألعاب الفردية بنادى الاتحاد السكندرى.

وأشار إلي تقديم النادي كل الدعم لهم خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى وتلك النتائج الرائعة.

وأكد محمد مصيلحى لهؤلاء الأبطال أنه ينتظر منهم المزيد من النتائج و البطولات في المستقبل القريب.

ومنح مصيلحى مكافآت تشجيعية للأبطال والجهاز الفني وتم تكريم الأبطال على النحو التالي : -

بطل السباحة عمر محمد الكسار

• مركز اول عالم تتابع 4X 100منتخب مصر مونو

• ثالث عالم فردى 200متر مونو

أبطال الكونغ فو

حبيبة محمد سعيد

• مركز اول افريقيا اندية

• مركز اول عرب منتخب مصر

• مركز ثالث عالم شابات منتخب مصر

محمد عبدالعزيز عبداللطيف

• مركز اول افريقيا اندية

• مركز اول عرب منتخب مصر

• مركز ثالث عالم شباب منتخب مصر

منة الله محمد محمد حسن

• مركز اول افريقيا اندية

• مركز اول عرب منتخب مصر

بطلة الجودو زينب احمد السيد

• مركز اول افريقيا ناشئين تحت 17سنة فردى - وفرق

• مركز ثان كاس افريقيا ناشئات تحت 17 سنة

• مركز ثالث كأس افريقيا تحت 21سنة

تكريم والد اللاعبة آية محمد شحاته بطلة التايكوندو لتواجدها فى معسكر منتخب مصر

• مركز ثالث بطولة البحر الأبيض المتوسط . وهران 2022

• مركز ثان بطولة افريفيا . رواندا 2022

• مركز اول بطولة عربية في لبنان 2022

• مركز اول بطولة عربية في الامارات 2023

• مركز اول بطولة مصر الدولية 2023

• مركز اول كأس الرئيس 2023 تايكوندو

• مركز ثالث بطولة الجائزة الكبرى.. فى روما 2023.