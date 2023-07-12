مفاجآت جديدة في برنامج سعد الصغير.. اليوم

يحل اليوم الأربعاء المطرب سعد سامي ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس الساعة العاشرة مساءاً، وقدم من خلال الحلقة عدد من أغاني حسن الأسمر ووديع الصافي وبهاء سلطان، وتحدث عن بدايته في عالم الغناء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وجدد مؤخرًا سعد الصغير، عقده مع إدارة القناة لمدة خمس سنوات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج (سعد مولعها نار) الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والإهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

يذكر أن قالت الفنانة بوسي أنها عزمت الفنان محمود الليثي على فرحها لكنه لم يحضر وانه أول شخص قامت بدعوته إلى فرحها.

وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة،أنها قامت بدعوة الليثي قبل الحصول على التأكيد من القاعة التي سيقام فيها الفرح ولا يوجد أي خلاف بينهم ومن الوارد أن يكون حدث له أي ظرف منعه من الحضور.

الوسط الفني

وأضافت ردا على تصريحات سعد الصغير أن في الوسط الفني هناك بعض الناس تستغل هذه الأمور لإحداث وقيعة بين الأصدقاء.