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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الهجوم .. صناع المسلسل الكوري "ملك الارض" يعتذرون عن الإساءة للعرب

ملك الارض
ملك الارض

أصدر صناع المسلسل الكوري King the Land “ملك الارض” بيان اعتذار عن ما ورد به من مشاهد تتضمنت إساءة للعرب.

جاء المشهد في الحلقة السابعة من المسلسل وتضمن ظهور رجل أعمال عربي يرتدي زي عربي وتم تصويره على أنه أمير من منطقة عربية وتصويره في ملهى ليلي بـ أحد الفنادق، ويتغزل بالبطلة بطريقة غير لائقة.

تسبب مسلسل ملك الأرض King the Land الكوري الشهير في إثارة غضب العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ممثل هندي فيه بشكل اعتبره المتابعون بأنه “يسيء للعرب”.

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

بدأت الأزمة عندما ظهر الممثل الذي أدى دور “شخصية الأمير العربي سمير” بالزي العربي الخليجي بصحبة فتيات في إحدى الحانات يتناول الكحول وكأنه “زير نساء”في الحلقتين 7 و8 من المسلسل.

وكانت من ضمن أسباب الغضب على المسلسل أيضا، اختيار ممثل هندي لتأدية الدور الأمر الذي لم يكن أمرا مستحبا أيضا، حسبما أكدت شبكة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء.

مسلسل ملك الأرض 


دفعت حالة الغضب التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الكورية فريق الإنتاج لإصدار بيان أوضح فيه أن الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن التي تظهر في الدراما “وهمية ومن نسج الخيال” وأنه لم يكن هناك أي نية لتشويه ثقافة معينة، لأن فريق الإنتاج يحترم الثقافات المختلفة.

وتدور قصة مسلسل “ملك الأرض” حول شاب يدعى "وون" يتعرض لضغوطات من عائلته للاندماج في مهام عمله. بينما تثير موظفة جديدة استياءه، وتتوالى بعدها الأحداث المثيرة في إطار رومانسي درامي يتابعه ملايين حول العالم.

المسلسل المثير للجدل من بطولة الممثل الكوري الجنوبي الشاب "لي جون هو"، والنجمة "إم يون آه". 

المسلسل الكوري King the Land ملك الارض إساءة للعرب شخصية الأمير العربي سمير

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