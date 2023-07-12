عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

مشهد لممثل هندي في
مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب

تسبب مسلسل ملك الأرض King the Land الكوري الشهير في إثارة غضب العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ممثل هندي فيه بشكل اعتبره المتابعون بإنه “يسيء للعرب”. 

 

بدأت الأزمة عندما ظهر الممثل الذي أدى دور “شخصية الأمير العربي سمير” بالزي العربي الخليجي بصحبة فتيات في إحدى الحانات يتناول الكحول وكأنه “زير نساء”في الحلقتين 7 و8 من المسلسل. 

وكانت من ضمن أسباب الغضب على المسلسل أيضا، اختيار ممثل هندي لتأدية الدور الأمر الذي لم يكن أمرا مستحبا أيضا، حسبما أكدت شبكة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء. 

مسلسل ملك الأرض 

دفعت حالة الغضب التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الكورية فريق الإنتاج لإصدار بيان أوضح فيه أن الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن التي تظهر في الدراما “وهمية ومن نسج الخيال” وأنه لم يكن هناك أي نية لتشويه ثقافة معينة، لأن فريق الإنتاج يحترم الثقافات المختلفة.

وتدور قصة مسلسل “ملك الأرض” حول شاب يدعى "وون" يتعرض لضغوطات من عائلته للاندماج في مهام عمله. بينما تثير موظفة جديدة استياءه، وتتوالى بعدها الأحداث المثيرة في إطار رومانسي درامي يتابعه ملايين حول العالم. 

المسلسل المثير للجدل من بطولة الممثل الكوري الجنوبي الشاب "لي جون هو"، والنجمة "إم يون آه". 

نشأ فقيرا ونصب على جمهوره..قصة إنهاء مطرب كوري شهير حياته بشكل مفاجئ

يرتدى جلبابا وغترة .. حكاية سائح كوري وقع في حب السعودية

 

 

 

 

مسلسل ملك الأرض King the Land العرب ممثل هندي الأمير العربي زير نساء الوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ