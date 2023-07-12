مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

تسبب مسلسل ملك الأرض King the Land الكوري الشهير في إثارة غضب العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ممثل هندي فيه بشكل اعتبره المتابعون بإنه “يسيء للعرب”.

بدأت الأزمة عندما ظهر الممثل الذي أدى دور “شخصية الأمير العربي سمير” بالزي العربي الخليجي بصحبة فتيات في إحدى الحانات يتناول الكحول وكأنه “زير نساء”في الحلقتين 7 و8 من المسلسل.

وكانت من ضمن أسباب الغضب على المسلسل أيضا، اختيار ممثل هندي لتأدية الدور الأمر الذي لم يكن أمرا مستحبا أيضا، حسبما أكدت شبكة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء.

مسلسل ملك الأرض

دفعت حالة الغضب التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الكورية فريق الإنتاج لإصدار بيان أوضح فيه أن الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن التي تظهر في الدراما “وهمية ومن نسج الخيال” وأنه لم يكن هناك أي نية لتشويه ثقافة معينة، لأن فريق الإنتاج يحترم الثقافات المختلفة.

وتدور قصة مسلسل “ملك الأرض” حول شاب يدعى "وون" يتعرض لضغوطات من عائلته للاندماج في مهام عمله. بينما تثير موظفة جديدة استياءه، وتتوالى بعدها الأحداث المثيرة في إطار رومانسي درامي يتابعه ملايين حول العالم.

المسلسل المثير للجدل من بطولة الممثل الكوري الجنوبي الشاب "لي جون هو"، والنجمة "إم يون آه".