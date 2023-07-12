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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يصوّر فيلمًا وثائقيًا عن واحة سيوة | شاهد

محمود حميدة
محمود حميدة

تعاقد الفنان محمود حميدة، على تصوير فيلم وثائقي عن واحة سيوة، بعد سنوات من عشقه  لهذه المنطقة السياحية الخلابة، بالتعاون مع شركة ديجيتايزد.

اعتاد محمود حميده منذ أكثر من عشرين عاما من حياته على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة "حمام الرمال".

وقرر محمود حميدة التعاقد مع شركة ديجيتايزد، لتقديم وثائقي يبرز علاقته بهذه المنطقة الشهيرة، كما أن هذا المشروع الوثائقي يعد دعما سياحيا واقتصاديا لهذه المنطقة. المشروع حاليا في مرحلة التطوير والتحضير.

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ومن المقرر أن يبدأ محمود حميدة تصوير فيلمه الوثائقي قريبا، بحسب بيان رسمي من الشركة المنتجة، كما سيقوم أيضا بتسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها علي منصات التواصل  الاجتماعي في الفترة المقبلة.

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل ، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم  استعداداً لبدء عرضه يوم ١٩ يوليو الجاري بالسينما.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح "فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج رنا السبكي وندى السبكي.

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة
الفنان محمود حميدة محمود حميدة الوثائقي قريبا الفنان كريم عفيفي ليلي احمد زاهر

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