عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبهتمش بالانتقادات.. أصغر عروسة في مصر توجه رسالة قوية لمنتقدي خطوبتها

عبده ومنة أصغر عرسين
عبده ومنة أصغر عرسين في مصر

حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيوفا على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، وأكدت منة، أن كلام الناس مش هيفيدنا في حاجة ودي حياتنا احنا".

 

وقالت منة، “أنا زعلت من تعليقات الناس عبر مواقع التوصل الاجتماعي واحنا مبنهتمش بالإنتقادات اللي كانت بتتقال عليا أنا وعبده،  ومبنهتمش بيه وولكن الكلام البناء فوق راسنا”.

 

وتابعت أصغر عروسة في مصر، أنه "احنا نزلنا صورة خطوبتنا عشان فرحانين باليوم دة
 

بعد موافقة أهلها.

وأشارت إلى أنها وعبده يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة، وقررت الخطوبة في هذا التوقيت بعد موافقة أهلها.
 

أصغر عروسين مواقع التوصل الإجتماعى الانتقادات نهال طايل صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

ترشيحاتنا

بسبب مطالبه.. الغرب يوجه تحذيرا صارما لـ زيلينسكي

108 ملايين شخص يواجهون الخطر.. موجة حر شديدة تضرب أمريكا

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

طرح 17 مشروع جديد.. ماذا فعلت الدولة لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص؟

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن نشر جيوش دول أجنبية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من نوع سجائر منتشر يسبب الموت المفاجئ

طبيبة بيطرية تكشف حقائق عن حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

سر مطاعم الكباب.. طريقة عمل الحواوشي بأقل التكاليف

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ