مبهتمش بالانتقادات.. أصغر عروسة في مصر توجه رسالة قوية لمنتقدي خطوبتها

حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيوفا على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، وأكدت منة، أن كلام الناس مش هيفيدنا في حاجة ودي حياتنا احنا".

وقالت منة، “أنا زعلت من تعليقات الناس عبر مواقع التوصل الاجتماعي واحنا مبنهتمش بالإنتقادات اللي كانت بتتقال عليا أنا وعبده، ومبنهتمش بيه وولكن الكلام البناء فوق راسنا”.

وتابعت أصغر عروسة في مصر، أنه "احنا نزلنا صورة خطوبتنا عشان فرحانين باليوم دة



بعد موافقة أهلها.

وأشارت إلى أنها وعبده يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة، وقررت الخطوبة في هذا التوقيت بعد موافقة أهلها.

