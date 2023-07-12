من وسط الزرع .. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي بإطلالة جذابة بالكاجوال وسط الزرع ، ما حاز إعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامة عرابي،وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.