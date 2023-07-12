إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في اطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.

ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين بأن تكون المباراة تحت شعار "شجع منتخب مصر و لا للتعصب".

مباراة القمة

كما اطمئن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس.

وأكد صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة ، وخروجها بالصورة التي تعكس المستوي الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا أن مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة عربية وافريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.

يذكر أن المباراة بين الأهلي والزمالك من المقرر إقامتها غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.