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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لما جينا .. فيديو كليب جديد لـ أورتيجا وسداوي

اورتيجا وسداوي
اورتيجا وسداوي

يستعد مغني المهرجانات الشهير أورتيجا لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "لما جينا"، وهو دويتو مع المغني سداوي. 


أغنية أورتيجا وسداوي الجديدة، من كلماتهما وألحانهما، وتوزيع وهندسة صوتية طاهر صالح، ومن المقرر طرح الفيديو كليب في شهر أغسطس المقبل.

 
ويصور أورتيجا وسداوي فيديو كليب أغنيتهما "لما جينا"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا. 


تعاون سداوي من قبل في عدد من الأغاني الشهيرة مع نجوم آخرين، أبرزهم دبابة مع يسرا الجندي، والناس نوعين مع محمد عدوية، وحلم مع مصطفى قمر. 


وطرح أورتيجا عدد من الأغاني والدويتوهات خلال الفترة الماضية منها "ما أنا أصلا جامد" مع بدر، و"الريتش عالي" مع أحمد نافع، ودوس بنزين مع بيري.

في عام 2022 أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقعالتواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق لـ أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

أورتيجا لما جينا المغني سداوي مصطفى قمر الريتش عالي

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