عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

أورتيجا وكارولينا
أورتيجا وكارولينا قنديل

علم صدى البلد أن  سبب الطلاق بين أورتيجا  وكارولينا قنديل، يعود لوجود خلافات أسرية، وتدخل من عائلة الطرفين، الأمر الذي جعل الطرفين ينفصلان للمرة الثالثة.

ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بينهما، حيث دخلا في خلاف من قبل بسبب قيام كارولينا بمهاجمة أوكا وزوجته مي كساب، إلا أن الجمهور هاجم أورتيجا حينها بسبب ذلك الأمر الذي أدى لحدوث مشكلة كبيرة في ظل رفض كارولينا التوقف عن كتابة المنشورات ومهاجمة أوكا وزوجته.

txt

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

txt

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

كما نشأ بينهما خلافات عديدة بسبب العصبية الزائدة التي تتمتع بها كارولينا قنديل، والتي تدفعها في مواقف كثيرة إلى رفع صوتها على أورتيجا ، وهو ما وضعه في موقف محرج في كثير من الأوقات.

وعلى الرغم من الطلاق بينهما، إلا أن كارولينا تحرص على وجود علاقة صداقة وأنهم سيبقيان أخوة  والعلاقة الطيبة ستستمر بينها وبين والد أطفالها أورتيجا ، في ظل صعوبة عودتهم مرة أخرى بعد طلاقهما للمرة الثالثة .

 

طلاق أورتيجا وكارولينا قنديل:

أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

طلاق نهائي بن أورتيجا وزوجته:

وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

 

أغنية مدرسة شيطان:

 

وطرح مؤدي المهرجانات أورتيجا البرومو الرسمي لأغنيته الجديد مدرسة الشيطان التى يقوم بغنائها مع خالد عجمى ومن إنتاج سلطان الشن.

ونشر أورتيجا مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: البرومو الرسمي كليب مهرجان مدرسة الشيطان أورتيجا وخالد عجمي خلال أيام على اليوتيوب الخاص بالمنتج سلطان الشن.

وجاء موعد طرح البرومو بالتزامن مع موعد طرح برومو أغنية أوكا الجديد سنة ورا سنة، مما جعل البعض يزعم أن أورتيجا قرر منافسة صديقه أوكا الذي أنفصل عنه منذ عدة سنوات.

يذكر أن مشكلة كبيرة قد حدثت بين اورتيجا واوكا وهو ما أدى إلى انفصالهما.

398749-261
398749-261
download (1)
download (1)
download
download
09771
09771
508201707021128162816
508201707021128162816
أورتيجا كارولينا قنديل طلاق أورتيجا وكارولينا قنديل طلاق نهائي بن أورتيجا وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

موضوعات متعلقة

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

الخميس.. محمد عبد الرحمن ضيف "معكم منى الشاذلي"

بتوقيع عزيز الشافعي.. طارق الشيخ يطرح ودوني البحر.. فيدو

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

أخبار الفن.. سليمان عيد ينتقد جمهور الأهلي.. وطليق آيتن عامر يثير الجدل حول طلاقهما

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

"سكسكيوزمي من الجميع".. سر أشهر جملة غنائية على السوشيال ميديا مؤخرا

ليلة لا تنسى.. سر زيارة شيرين عبد الوهاب لمنزل سميرة سعيد

ترشيحاتنا

يورونيوز: صدام حسين أخفي الطائرات العراقية تحت الرمال خلال الحرب ضد أمريكا

الزراعة: زيادة تنافسية الصادرات المصرية وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات

سرقة منزل أوباميانج وساعة ليفاندوسكي.. ماذا يحدث في برشلونة؟

بسبب فيروس كورونا.. عدوى شائعة تنتشر بين الأطفال

التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كيف مرض النبي ومات؟ الأيام الأخيرة في حياته وسر دفنه في اللحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد|جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بهوت شورت.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة من تركيا

فيديو

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ