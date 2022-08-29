بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

علم صدى البلد أن سبب الطلاق بين أورتيجا وكارولينا قنديل، يعود لوجود خلافات أسرية، وتدخل من عائلة الطرفين، الأمر الذي جعل الطرفين ينفصلان للمرة الثالثة.

ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بينهما، حيث دخلا في خلاف من قبل بسبب قيام كارولينا بمهاجمة أوكا وزوجته مي كساب، إلا أن الجمهور هاجم أورتيجا حينها بسبب ذلك الأمر الذي أدى لحدوث مشكلة كبيرة في ظل رفض كارولينا التوقف عن كتابة المنشورات ومهاجمة أوكا وزوجته.

كما نشأ بينهما خلافات عديدة بسبب العصبية الزائدة التي تتمتع بها كارولينا قنديل، والتي تدفعها في مواقف كثيرة إلى رفع صوتها على أورتيجا ، وهو ما وضعه في موقف محرج في كثير من الأوقات.

وعلى الرغم من الطلاق بينهما، إلا أن كارولينا تحرص على وجود علاقة صداقة وأنهم سيبقيان أخوة والعلاقة الطيبة ستستمر بينها وبين والد أطفالها أورتيجا ، في ظل صعوبة عودتهم مرة أخرى بعد طلاقهما للمرة الثالثة .

طلاق أورتيجا وكارولينا قنديل:

أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

طلاق نهائي بن أورتيجا وزوجته:

وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

أغنية مدرسة شيطان:

وطرح مؤدي المهرجانات أورتيجا البرومو الرسمي لأغنيته الجديد مدرسة الشيطان التى يقوم بغنائها مع خالد عجمى ومن إنتاج سلطان الشن.

ونشر أورتيجا مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: البرومو الرسمي كليب مهرجان مدرسة الشيطان أورتيجا وخالد عجمي خلال أيام على اليوتيوب الخاص بالمنتج سلطان الشن.

وجاء موعد طرح البرومو بالتزامن مع موعد طرح برومو أغنية أوكا الجديد سنة ورا سنة، مما جعل البعض يزعم أن أورتيجا قرر منافسة صديقه أوكا الذي أنفصل عنه منذ عدة سنوات.

يذكر أن مشكلة كبيرة قد حدثت بين اورتيجا واوكا وهو ما أدى إلى انفصالهما.

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