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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: اجتماع بشأن استكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور وربطه بمحور المحمودية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا بشأن إستكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور فى إتجاه الزاوية بطول 2 كم بداية من جراچ الصرف الزراعى وحتى تلاقيه مع محور المحمودية والذى سبق وأن تم أعمال تطويره بطول 2.3 كم على مرحلتين بداية من محور الليثى وحتى جراچ الصرف الزراعى لتحديد نقاط الربط على محور المحمودية وموقف مرافق المشروع.

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وخلال الاجتماع أكد السيد اللواء السكرتير العام للمحافظة على أهمية المشروع لكونه من المشروعات الحيوية التى ستعمل على ربط مدينة دمنهور بمحور المحمودية مما يحقق الإرتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية و الصالح العام للمواطنين، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافه الجهات ومديرية الطرق لإزالة أى معوقات تعيق تنفيذ الأعمال.

من الجدير بالذكر أن مشروع محور المحمودية من المشروعات الهامة التى ستحقق العديد من الإنجازات، كما ستسهم بشكل كبير في تعظيم الإستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والإستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والإستثمارية وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.

حضر الإجتماع: الرائد محمد فرحات، عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس الاستشاري لمحور المحمودية، والمهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والمهندس عادل علام مدير التصميمات بمديرية الطرق، ومدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة ايناس قاسم من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز.

ذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق الحيوية والإستراتيجية على مستوى الجمهورية، والتي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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