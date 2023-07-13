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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. مقتل 12 جنديًا في هجومين مسلحين

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الباكستاني، أمس الأربعاء، أنه فقد 12 جنديا في هجومين شنهما مسلحون واستهدف أحدهما قاعدة للجيش.

وقال الجيش ومسؤولون أمنيون إن تسعة جنود قتلوا في القاعدة التي هاجمها مسلحون إسلاميون بالأسلحة والقنابل اليدوية والصواريخ.

وفي واقعة منفصلة، قال الجيش إن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع "إرهابيين" شديدي التسليح في منطقة سوي بإقليم بلوخستان جنوب البلاد. وقُتل مسلحان من العدو أيضا خلال تبادل إطلاق النار.

وذكر الجيش أن جميع المسلحين الخمسة الذين اقتحموا القاعدة في الساعات الأولى سقطوا قتلى عندما رد الجيش بإطلاق النار. وفي وقت لاحق من المساء، أعلن الجيش اكتمال عملية لتطهير منطقة زوب بإقليم بلوخستان.

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وقال مسؤولون أمنيون إن المسلحين ألقوا في بادئ الأمر قنابل يدوية على قاعة طعام للجيش في القاعدة ثم بدأوا معركة مسلحة استمرت عدة ساعات.

وذكر بيان الجيش: "الجنود المناوبون رصدوا المحاولة الأولى لتسلل الإرهابيين إلى داخل المنشأة"، مضيفا أنه "خلال تبادل إطلاق النار تم حصرهم في منطقة صغيرة عند حدود" القاعدة.

وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية حديثة التأسيس مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة، قائلة في بيان إنها ستنشر صورا ومقاطع فيديو لمقاتليها الذين شاركوا في الهجوم.

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