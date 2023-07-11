2 مليار دولار.. السعودية تقدم وديعة مالية باكستان

استقبل البنك المركزي الباكستاني وديعة بقيمة 2 مليار دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه علي "تويتر" قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إن الوديعة ستزيد من احتياطيات النقد الأجنبي وستحسن الاقتصاد في المستقبل.

كما عبر إسحاق دار، نيابة عن رئيس الوزراء وقائد الجيش وشعب باكستان، عن شكره الجزيل للمملكة على لفتتها الكبيرة ودعمها.

يشار الي أن الصندوق السعودي للتنمية، أعلن في ديسمبر 2022 تمديد أجل وديعة مقدمة من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.