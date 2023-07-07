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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. وفاة 8 ناشئين في انهيار أرضي بملعب للكريكيت

انهيار أرضي يقتل
انهيار أرضي يقتل 8 أطفال في ملعب للكريكيت فى باكستان

لقي ثمانية أطفال مصرعهم، إثر انهيار أرضي في شمال باكستان وقع جراء هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون الكريكيت.

وأعلن مسؤولون أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانغلا النائية مساء الخميس، أسفر عن وفاة 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وقال مسؤول بوحدة الطوارئ في المنطقة، إن 15 طفلا أقاموا ملعبا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار مما أدى لدفنهم تحتها، حيث توفي 8 منهم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، ولم يصب الباقون بأذى.

وبين أن فرق الإنقاذ المحلية، التي انضم إليها الجيش الباكستاني فيما بعد، انتشلت ثماني جثث بعد جهود استمرت ساعات.

وأدت أمطار موسمية هطلت بمعدل أكبر من المعتاد إضافة إلى ذوبان جليد في باكستان الموسم الماضي إلى حدوث فيضانات غير مسبوقة من سلاسل الجبال في الشمال إلى السهول في الجنوب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 وتشريد الملايين وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.

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