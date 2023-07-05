باكستان تدين بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي والغارات الجوية التي شنها على مدينة جنين ومخيمها، وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وقف هذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك لضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة على موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.

وجددت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، على حدود عام 1967، وتكون القدس عاصمتها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.