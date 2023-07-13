عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو وجيلي تكشفان عن مشروع مشترك لتطوير المحركات الهجينة

صدى البلد

دخلت مجموعة رينو وجيلي رسمياً في اتفاقية مشروع مشترك بنسبة 50/50 والتي ستشهد إطلاق شركة جديدة لتكنولوجيا توليد القوة تبني مجموعات توليد هجينة ومحركات احتراق داخلي فعالة.

رينو وجيلي تكشفان عن مشروعاً مشتركًا لتطوير المحركات الهجينة

نشرت وسائل الاعلام بعض المعلومات عن خطط المشروع المشترك بين رينو وجيلي منذ أواخر العام الماضي، ولكن لم يتم إبرام صفقة مع كل منهما إلا الآن للحصول على حصة 50٪ في المشروع المشترك، كما ورد سابقًا ، تقوم شركة أرامكو المنتجة للنفط بتقييم استثمار استراتيجي في الشركة الجديدة.

 

وسيتولى عدد متساوٍ من أعضاء مجلس الإدارة من مجموعة رينو وجيلي قيادة شركة توليد القوة الجديدة، وستقوم شركتا تصنيع السيارات بعد ذلك بنقل الملكية الفكرية إلى مراكز التشغيل في مدريد بإسبانيا (مجموعة رينو) وخليج هانغتشو بالصين (جيلي) حتى يتمكنوا من العمل بشكل مستقل في تطوير تقنيات توليد القوة الجديدة.

 

منذ الإطلاق، من المتوقع أن يزود المشروع المشترك الجديد عددًا كبيرًا من العملاء بما في ذلك مجموعة رينو وجيلي أوتو وفولفو كارز وبروتون ونيسان وميتسوبيشي وبانش تورينو. 

 

يأمل المشروع المشترك في إضافة ماركات سيارات تابعة لجهات خارجية وشركاء آخرين في المستقبل. وهي تعتقد أن مجموعة منتجاتها وبصماتها الإقليمية يمكن أن تقدم حلولًا لـ 80٪ من سوق ICE العالمي والسوق الهجين.

 

ستضم الشركة الجديدة 17 مصنع محركات و 5 مراكز بحث وتطوير في 3 قارات ويعمل بها حوالي 19000 شخص. تستثمر مجموعة رينو وجيلي ما يصل إلى 7 مليارات يورو (7.71 مليار دولار) في المشروع المشترك.

 

 

رينو لتكنولوجيا ICE نيسان ميتسوبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

موضوعات متعلقة

سعر إم جي RX5 الجديدة بالسوق المصري

إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 الجديدة في مصر.. صور

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. صور

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر.. صور

أخبار السيارات | 5 أنواع مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه.. وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

بقوة 1877 حصانا.. الكشف عن إصدار جديدة من بنينفارينا باتيستا

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والزمالك مباشر الآن والقنوات الناقلة

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ينتقد رد الفعل الغربي على تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك

دول جوار السودان تجتمع في مصر لـ تسوية الأزمة سلميًا

دعاء آخر العام الهجري.. بـ7 كلمات يبشرك الله بخير ما تنتظره

في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة|وصول أسئلة الأحياء والجبر والفلسفة إلى اللجان

قتيل في قصف جوي على العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ