رينو وجيلي تكشفان عن مشروع مشترك لتطوير المحركات الهجينة

دخلت مجموعة رينو وجيلي رسمياً في اتفاقية مشروع مشترك بنسبة 50/50 والتي ستشهد إطلاق شركة جديدة لتكنولوجيا توليد القوة تبني مجموعات توليد هجينة ومحركات احتراق داخلي فعالة.

رينو وجيلي تكشفان عن مشروعاً مشتركًا لتطوير المحركات الهجينة

نشرت وسائل الاعلام بعض المعلومات عن خطط المشروع المشترك بين رينو وجيلي منذ أواخر العام الماضي، ولكن لم يتم إبرام صفقة مع كل منهما إلا الآن للحصول على حصة 50٪ في المشروع المشترك، كما ورد سابقًا ، تقوم شركة أرامكو المنتجة للنفط بتقييم استثمار استراتيجي في الشركة الجديدة.

وسيتولى عدد متساوٍ من أعضاء مجلس الإدارة من مجموعة رينو وجيلي قيادة شركة توليد القوة الجديدة، وستقوم شركتا تصنيع السيارات بعد ذلك بنقل الملكية الفكرية إلى مراكز التشغيل في مدريد بإسبانيا (مجموعة رينو) وخليج هانغتشو بالصين (جيلي) حتى يتمكنوا من العمل بشكل مستقل في تطوير تقنيات توليد القوة الجديدة.

منذ الإطلاق، من المتوقع أن يزود المشروع المشترك الجديد عددًا كبيرًا من العملاء بما في ذلك مجموعة رينو وجيلي أوتو وفولفو كارز وبروتون ونيسان وميتسوبيشي وبانش تورينو.

يأمل المشروع المشترك في إضافة ماركات سيارات تابعة لجهات خارجية وشركاء آخرين في المستقبل. وهي تعتقد أن مجموعة منتجاتها وبصماتها الإقليمية يمكن أن تقدم حلولًا لـ 80٪ من سوق ICE العالمي والسوق الهجين.

ستضم الشركة الجديدة 17 مصنع محركات و 5 مراكز بحث وتطوير في 3 قارات ويعمل بها حوالي 19000 شخص. تستثمر مجموعة رينو وجيلي ما يصل إلى 7 مليارات يورو (7.71 مليار دولار) في المشروع المشترك.