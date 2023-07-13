ماهر همام: الأهلي حقق إنجازا عالميا بـ5 بطولات..وكولر يعلم ثغرات الزمالك.. فيديو



تحدث ماهر همام، نجم النادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

قال ماهر همام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" نبارك للأهلي على الدوري بدون هزيمة، حقق بطولات غير مسبوقة، 5 بطولات في 7 شهور، الفريق الوحيد في العالم الذي حقق هذا الإنجاز".

أضاف ماهر همام:" كولر أوقف الاحتفالات، مركز بشكل كبير، لأن قمة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، ويهم الفريقين تحقيق نتيجة إيجابية".

أشار ماهر همام:" كولر وجهازه الفني تابعوا الزمالك جيدًا الفترة الماضية، وحلل الزمالك من خلال خطوطه الثلاثة، ومفاتيح اللعب والثغرات التي يمكن استغلالها".

أتم ماهر همام:" دائما الأهلي لديه دوافع للمكسب، واحترام الخصم، وستكون مباراة الغد بدافع كبير".

https://www.youtube.com/watch?v=Bsd4lpD-_m8