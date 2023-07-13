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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد مبادرة وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية بمسجد عمرو بن العاص

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

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تفقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبادرة وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط ، حيث جاءت الزيارة تزامنًا مع الاحتفال بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف و أ.حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقدت مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للرجال والذى يتم من خلاله منح اجازة فى التحفيظ والقراءة لمن يجتاز البرنامج من الجمهور من حفظة القرآن الكريم لضبط التلاوة والمراجعة وأيضًا لمن يرغب الاستماع أو تعلم القراءة وكذلك مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للنساء ، حيث يمنح أيضًا الاجازة فى التحفيظ والقراءة، كما تفقدت المقرأة النموذجيه للسادة الأئمة من أصحاب الصوت الحسن ومقرأة الأعضاء والأئمة للتلاوة والمراجعة والاهتمام بالأصوات الحسنة ورعايتها وتنميتها واكتشاف مواهب جديدة .

وعلى جانب آخر،، اطلعت " المحافظ " على أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل ، حيث أشادت بما يهدف اليه البرنامج من تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الإسلامي،  هذا إلى جانب ما يقدمه البرنامج من أنشطة ترفيهية لزيارة معالم المحافظة والتعرف عليها.

هذا وقد تقدمت " الدكتورة منال عوض " بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد،  كما ثمنت جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدة على دورها الكبير فى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة و الفكر الوسطى ، وتربية النشء تربية دينية وأخلاقية وإعداد أئمة ووعاظ ذى خبرة باعتبارهم العماد الرئيسى لتحقيق تلك الأهداف .

وخلال الزيارة،، تفقدت " المحافظ " مسجد عمرو بن العاص الذى يرجع تاريخه إلى عام ٢١ هجرية و ٦٤١ ميلادي،  واطلعت على ما شهده من أعمال ترميم فى الفترة من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩ م.

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دمياط الاحتفال بالعام الهجري البرنامج التثقيفي للطفل الاحتفال بالعام الهجري الجديد الدكتور محمد مختار جمعة الوحده المحلية تعلم القراءة تلاوة القرآن الكريم

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