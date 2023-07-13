عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجلوا مشاويركم|موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات..والأرصاد تنصح بالتواجد في أماكن جيدة التهوية..فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غداً ليس ذروة الموجة شديدة الحرارة ، ولكن بدايتها ، و الذروة سوف تبدأ مع بدايات الأسبوع المقبل، مضيفاً أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ولكن مع زيادة نسبة الرطوبة، يكون الإحساس بدرجة الحرارة 40 درجة مئوية.

الأرصاد:في حالة الإضطرار للخروج من المنزل في فترة الظهيرة يجب أرتداء أغطية الرأس

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية سي بي سي، أن يومي الأحد و الأثنين المقبلين هما ذروة الموجة الحارة، حيث تصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، و سيشعر بها 46 درجة مئوية.

الأرصاد: إرتفاع نسب الرطوبة يسبب الشعور بضيق النفس


وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه يفضل تأجيل الخروج من المنزل إلى بعد فترة الظهيرة، وفي حالة الإضطرار للخروج من المنزل في فترة الظهيرة يجب أرتداء أغطية الرأس، و شرب كميات كبيرة من المياة، بالإضافة إلى التواجد في مناطق جيدة التهوية.


ونصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية جماهير الأهلي و الزمالك في مباراة القمة ، بشرب المياة و التواجد في أماكن جيدة التهوية، لأن إرتفاع نسب الرطوبة يسبب الشعور بضيق النفس.

 

الأرصاد الدكتور محمود القياتي الموجة شديدة الحرارة نسب الرطوبة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والزمالك مباشر الآن والقنوات الناقلة

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ينتقد رد الفعل الغربي على تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك

دول جوار السودان تجتمع في مصر لـ تسوية الأزمة سلميًا

دعاء آخر العام الهجري.. بـ7 كلمات يبشرك الله بخير ما تنتظره

في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة|وصول أسئلة الأحياء والجبر والفلسفة إلى اللجان

قتيل في قصف جوي على العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ