أجلوا مشاويركم|موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات..والأرصاد تنصح بالتواجد في أماكن جيدة التهوية..فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غداً ليس ذروة الموجة شديدة الحرارة ، ولكن بدايتها ، و الذروة سوف تبدأ مع بدايات الأسبوع المقبل، مضيفاً أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ولكن مع زيادة نسبة الرطوبة، يكون الإحساس بدرجة الحرارة 40 درجة مئوية.

الأرصاد:في حالة الإضطرار للخروج من المنزل في فترة الظهيرة يجب أرتداء أغطية الرأس

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية سي بي سي، أن يومي الأحد و الأثنين المقبلين هما ذروة الموجة الحارة، حيث تصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، و سيشعر بها 46 درجة مئوية.

الأرصاد: إرتفاع نسب الرطوبة يسبب الشعور بضيق النفس



وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه يفضل تأجيل الخروج من المنزل إلى بعد فترة الظهيرة، وفي حالة الإضطرار للخروج من المنزل في فترة الظهيرة يجب أرتداء أغطية الرأس، و شرب كميات كبيرة من المياة، بالإضافة إلى التواجد في مناطق جيدة التهوية.



ونصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية جماهير الأهلي و الزمالك في مباراة القمة ، بشرب المياة و التواجد في أماكن جيدة التهوية، لأن إرتفاع نسب الرطوبة يسبب الشعور بضيق النفس.